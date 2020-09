Johnson&Johnson inicia teste alargado a vacina de dose única

A Johnson&Johnson (J&J) prepara-se para fazer um teste alargado, que contará com até 60.000 voluntários, para perceber a eficácia de uma vacina contra a covid-19 que necessitará apenas da injeção de uma dose para funcionar.





Esta farmacêutica é a quarta que está a avançar para testes em humanos nos Estados Unidos. Se a adesão for a esperada, poderão obter-se resultados acerca desta vacina até ao final do ano. Caso seja demonstrada a eficácia desta vacina, a empresa poderá candidatar-se a permissões com caráter de urgência já no início do próximo ano.





"Estamos convencidos de que uma única dose poderá ser muito eficaz", afirma o CEO da Johnson&Johnson, Paul Stoffels, apontando para resultados preliminares que já foram sendo apurados.





A J&J vai publicar os planos que tem para o teste esta quarta-feira, seguindo os passos da Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Este estudo está cerca de dois meses atrasado em relação ao da pioneira Pfizer, embora esta última farmacêutica esteja a trabalhar em vacinas de duas doses.





O diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas nos Estados Unidos, Anthony Fauci, considera que a vacina da J&J "poderá ser especialmente útil em controlar a pandemia se proteger da doença com uma dose apenas", já que, na opinião do mesmo especialista, "é provável que sejam necessários múltiplos regimentos de vacinas para dar resposta à procura a nível global".