Mais 17 mortes e 2.590 casos por covid em Portugal. Menos 29 internamentos

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 2.590 novos casos por covid-19 em Portugal, elevando o número total de infetados desde o início da pandemia para 968.631, e houve mais sete mortes, elevando o total para 17.361 óbitos.

Há 895 pessoas hospitalizadas, menos 29 do que no dia anterior, sendo que 195 estão nos cuidados intensivos (menos quatro), de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado neste sábado, 31 de julho.

Em termos de matriz de risco utilizada para efeitos de desconfinamento em Portugal, a incidência mantém-se em 0,98 em todo o território nacional, que corresponde a 419,2 casos de infeção por 100 mil habitantes em 14 dias.

Recorde-se que, na passada quinta-feira, o primeiro-ministro indicou que o Governo deixaria de seguir de forma tão aproximada a matriz de risco, justificando essa decisão com o avanço da vacinação. Também foram divulgados os dados por concelhos em termos de incidência, mas as medidas passam a ter um âmbito comum a todo o território continental.





Com o país a registar ainda 49.256 casos ativos de infeção (menos 1.555), havendo 77.455 pessoas (menos 1.282) sob vigilância das autoridades de saúde, o número de recuperados está atualmente nos 902.014, mais 4.128 pessoas do que no dia anterior.

Segundo os dados que constam do boletim da DGS, foi a região de Lisboa e Vale do Tejo que reportou mais mortes (10 dos 17 óbitos) este sábado, tendo registado mais 959 infeções.

Os outros sete óbitos foram registados no Norte (quatro), Algarve (duas) e Centro (uma), onde foram detetados mais 923, 313 e 255 casos, respetivamente.





A região do Alentejo contabilizou mais 61 novos casos, os Açores 43 e a Madeira 36.





Em termos acumulados, Lisboa e Vale do Tejo totaliza 7.410 mortes, o Norte soma 5.426, o Centro contabiliza 3.043, o Alentejo 982, o Algarve 313, a Madeira 71 e os Açores 38.





(Notícia atualizada às 15:12)