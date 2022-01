Os Verdes pedem abertura de escolas "rapidamente" e reforço do SNS

Leia Também Governo admite suspender isolamento para permitir voto a 30 de janeiro

A deputada do partido Os Verdes destacou, em declarações após a reunião desta manhã no Infarmed, a necessidade de os alunos portugueses voltarem às escolas, após a semana de contenção de contactos.Mariana Silva reforçou que, "apesar dos números elevados da pandemia", conforme foi notado pelos especialistas, "é necessário abrir as escolas rapidamente", sublinhando a importância de "as crianças voltarem ao seu dia-a-dia e a socializar. De acordo com a deputada, é importante "não associar à pandemia outros problemas", nomeadamente consequências na aprendizagem.Além disso, o partido relembrou outros temas, nomeadamente o "reforço do SNS, onde os profissionais estão sobrecarregados, quer nas equipas de saúde pública, quer nos centros de vacinação."Numa altura em que os docentes começarão a ser vacinados a partir desta quinta-feira, os Verdes consideram que esta vacinação "deveria ter sido feita de forma mais atempada". Foi ainda recordada pela deputada a importância de "reforçar os transportes públicos, para que pessoas não precisem de viajar amontoadas."Mariava Silva frisou que os "portuguses, além de esperarem do Governo outras medidas, esperam também que seja dada resposta às questões do dia-a-dia, em segurança."Relativamente aos eleitores que poderão estar em isolamento na altura das legislativas, a 30 de janeiro, o partido garante estar "disponível para encontrar uma solução para voto", mas sublinhou que esta "situação não é nova, já tivemos anteriormente nas presidenciais e nas autárquicas."