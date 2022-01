PS destaca importância de "exercer direito de voto com segurança individual e coletiva"

Leia Também Os Verdes pedem abertura de escolas "rapidamente" e reforço do SNS

José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS, diz que "as medidas adotadas para o Natal e o Ano Novo produziram os seus efeitos", destacando o significativo aumento da testagem ao longo da época festiva.Em declarações após a reunião com os especialistas no Infarmed, que decorreu esta quarta-feira, o PS sublinha que "o facto de termos conseguido conter os contactos limitou também o contágio". "As medidas adotadas resultaram positivamente na limitação de contactos e também na deteção precoce e isolamento."Já sobre a variante ómicron e o número crescente dos casos positivos, com os especialistas a antecipar um pico na próxima semana, José Luís Carneiro sublinha que, apesar da maior transmissibilidade, é notória uma "redução do recursos aos cuidados hospitalares e a redução dos óbitos."José Luís Carneiro apela ainda a que "todos tenham confiança nas palavras dos responsáveis" ouvidos esta manhã, numa reunião onde os especialistas não pediram medidas mais rígidas mas alertaram que as medidas de proteção individual e o reforço da vacinação devem manter-se em cena.Para o deputado do PS, medidas como a máscara, testagem e distanciamento social são "medidas de mitigação com as quais temos de nos habituar a viver para enfrentar os desafios que o país tem", como por exemplo o combate à pandemia ou a recuperação da economia.Já sobre as eleições de 30 de janeiro, altura em que milhares de portugueses poderão estar em situação de isolamento devido à covid-19, também o PS destaca a importância de "acautelar como exercer o direito de voto" no regime de isolamento.Salientando a "ainda informação escassa" sobre as diligências em marcha para o voto em isolamento, José Luís Carneiro frisa a importância de "exercer o direito de voto com segurança individual e coletiva".