Países da União Europeia iniciam vacinação entre os dias 27 e 29 de dezembro

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, revelou esta quinta feira que os países da União Europeia irão iniciar as suas campanhas de vacinação entre os dias 27 e 29 de dezembro.





Depois dos 27 estados membros da União Europeia terem apresentado a sua proposta de iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19 em simultâneo, dois dias depois do Natal, a 27 de dezembro, Ursula von der Leyen revelou na sua rede social Twitter que irão começar entre a data avançada pelo Ministro da Saúde alemão Spahn e o dia 29 de dezembro.





It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.