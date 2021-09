Portugal com 599 novos casos de covid e dois mortos

Portugal regista hoje mais 599 casos de infetados pelo novo coronavírus, mostram os dados divulgados pela Direção-geral da Saúde (DGS) este domingo. Duas pessoas morreram.





O número de casos ativos ascende a 31.535, mais 54 que no dia anterior, uma vez que o sistema regista 543 dados como recuperados. Os dois óbitos - um no Centro e outro em Lisboa e Vale do Tejo, elevam para 17.954 o número de vítimas mortais registadas no país desde o início da pandemia.





Os números oficiais revelam, por outro lado, que estão internadas com a doença 415 pessoas, das quais 83 em cuidados intensivos. Os doentes internados aumentaram em sete, enquanto os pacientes em UCI mantiveram-se.



Lisboa e Vale do Tejo registou mais 219 casos e o Norte 208. O Algarve conta com mais 61 e o Alentejo 5. Na região centro há mais 79 doentes com covid-19. Os Açores e a Madeira reportaram nove e 18 novos infetados, respetivamente.



Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram diagnosticados no país 1.066.945 casos de infeção.







(Notícia atualizada)