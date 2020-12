Portugal com mais 2.638 casos e 84 óbitos por covid-19. Casos ativos em mínimos de 5 de novembro

O número de pessoas infetadas pela covid-19 em Portugal aumentou em 2.638 para um total de 353.576, de acordo com os dados revelados esta terça-feira, 15 de dezembro, pela Direção Geral da Saúde (DGS).



Quanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus, aumentaram em 84 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 5.733. Ontem tinham sido anunciados 90 óbitos e no dia anterior tinha sido atingido o máximo diário desde o início da pandemia (98 óbitos).





O número de casos aumentou face à véspera (2.194), dia em que tinha sido atingido o registo mais baixo desde 20 outubro. Ainda assim, foi o segundo dia seguido abaixo dos 3 mil casos, sendo que nos dois primeiros dias da semana habitualmente os casos baixam. A média diária de novos casos dos últimos sete dias desceu para 3.657, o registo mais baixo desde 3 de novembro.



Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 516 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, ainda mais do que duplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes mas tem vindo a baixar de forma contínua desde 26 de novembro.

O número de doentes recuperados cifrou-se em 5.761 nas últimas 24 horas (número mais elevado em sete dias), aumentando o total de recuperados para 280.038.



Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 3.207, para 67.805 infeções ativas, um mínimo desde 5 de novembro. Este número corresponde a 19,18% do total de casos acumulados, ficando pela primeira vez abaixo dos 20%.



Internamentos descem

O número de internados devido à covid-19 desceu em 48, para um total de 3.206 pacientes, compensado assim parte do agravamento sentido nos dois dias anteriores.



Já no que respeita aos casos mais graves, de internamentos em unidades de cuidados intensivos, desceram em 7 para 506.





Norte volta a representar mais de metade dos casos

A maioria dos novos casos reportados localizam-se na região Norte, que soma mais 1.348 novos casos, 51% dos contágios no país nas últimas 24 horas, que elevam o total da região para 184.883.



Ontem a região Norte tinha ficado abaixo dos mil casos pela primeira vez desde 19 de outubro.

Já Lisboa e Vale do Tejo (LVT) conta agora com 114.553 casos, mais 682 do que ontem, o que significa que foi responsável por 26% das novas infeções. O número de novos casos foi o mais baixo desde 1 de dezembro.



Dos restantes novos casos, 436 foram no Centro, 59 no Alentejo, 42 no Algarve, 44 nos Açores e 27 na Madeira.

Quanto aos óbitos, a maioria foi no Norte, com 36. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo com 26, o Centro com 18, o Alentejo com 3 e a Madeira com 1.





Pandemia já matou mais de 1,62 milhões de pessoas no mundo

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 1.621.397 no mundo desde que a OMS relatou o início da doença em dezembro de 2019, na China, segundo o levantamento realizado hoje pela agência de notícias AFP às 11:00.

Mais de 72.761.200 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia, dos quais pelo menos 46.866.300 já são considerados curados.

Esse número de casos diagnosticados, no entanto, reflete apenas uma fração do número real de infeções. Alguns países testam apenas casos graves, outros priorizam o teste de rastreamento e muitos países pobres têm capacidade limitada de teste.

Na segunda-feira, 8.272 mortes atribuídas a covid-19 e 537.261 novos casos de contágio foram registados em todo o mundo.

Os países que registaram o maior número de mortes nos seus levantamentos mais recentes são os Estados Unidos com 1.386 óbitos, Rússia (577) e Alemanha (500).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 300.479 mortes para 16.519.616 casos, segundo o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 6.298.082 pessoas já foram declaradas curadas no país.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 181.835 mortes e 6.927.145 casos, a Índia com 143.709 óbitos (9.906.165 casos), o México com 114.298 mortes (1.255.974 casos) e a Itália com 65.011 óbitos. (1.855.737 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que tem o maior número de mortes em relação à sua população, com 156 óbitos por 100.000 habitantes, seguida do Peru (111), Itália (108), Bósnia (103) e Macedónia do Norte (103).

A Europa totalizava hoje, às 11:00, 485.475 mortes para 22.428.120 casos, a América Latina e Caraibas 472.868 mortes (14.104.251 casos), os Estados Unidos e Canadá 313.958 mortes (16.983.929 casos), a Ásia 206.332 mortes (13.155.038 casos), o Médio Oriente 85.171 mortes (3.666.782 casos), a África 56.651 mortes (2.392.512 casos) e a Oceania 942 mortes (30.575 casos).

Esta avaliação foi realizada com base em dados recolhidos pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).



(notícia em atualização)