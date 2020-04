Fonte oficial da DGS já tinha explicado ao Negócios que todos os casos suspeitos – que têm sido divulgados desde o início de março, pelo menos de forma consistente -, foram testados à covid-19, pelo que se assume que são pessoas testadas. No entanto, este número não equivale ao total de testes feitos porque há pessoas que fizeram mais do que um teste. É o caso, por exemplo, das recuperações da doença – cuja confirmação decorre de dois testes negativos. Por isso, a DGS admite que o número de testes seja superior.

O secretário de Estado alinhou Portugal com países como a Suécia, Dinamarca e a Itália.Segundo o website Worldmeters , que tem acompanhado a evolução dos números da pandemia, recorrendo a fontes oficiais, Portugal está entre os países europeus que mais pessoas testaram. O website recolhe os dados que constam nos boletins da Direção-Geral de Saúde (DGS) , que dão conta do número de pessoas testadas (e não do número de testes). Tendo em conta os dados divulgados hoje , foram testadas desde o início do ano 91.794 pessoas (das quais 4.500 ainda aguardam resultados). Estes números, já inseridos na base de dados do Worldmeters, fazem com que Portugal tenha uma capacidade de 9.002 testes por milhão de habitantes.Considerando apenas os países europeus com mais de 1.000 infetados, só cinco países têm testado mais do que Portugal: Estónia (cerca de 16.000 testados por milhão de habitantes), Eslovénia (13.500 testados por milhão de habitantes), Áustria (12.357 testados por milhão de habitantes), Itália (11.436 testados por milhão de habitante) e a Alemanha (10.962 testados por milhão de habitantes).A Dinamarca, um dos países apontados pelo secretário de Estado, revela uma capacidade inferior: de 8.500 testados por milhão de habitante.