Portugal receberá 6,9 milhões dos 300 milhões de vacinas da UE

Serão 6,9 milhões de doses de vacina contra a covid-19 que Portugal tem direito a receber do conjunto de 300 milhões de doses que a farmacêutica AstraZeneca acordou fornecer à União Europeia (UE), noticia esta quarta-feira a TSF.



Fonte do Infarmed referiu à rádio que um primeiro lote de 690 mil doses poderá chegar em dezembro. Isto, ressalva, a partir do momento que a vacina seja considerada segura e eficaz. O acordo com a AstraZeneca pode ser reforçado para 400 milhões de doses.





A Comissão Europeia fechou o acordo com a farmacêutica francesa para o fornecimento de 300 milhões de doses da vacina que esta está a desenvolver. Decorrem ainda negociações com outros laboratórios, tendo, aliás, Bruxelas já negociado um pré-acordo para receber 200 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Johnson & Johnson A atribuição das doses a cada Estado-membro é feito tendo em conta a população e a quota que Bruxelas define por país.A vacina desenvolvida pela AstraZeneca encontra-se na Fase II/III de ensaios clínicos em larga escala e o acordo alcançado na semana passada prevê que a encomenda dos 300 milhões de vacinas será acionada assim que a vacina se revele eficaz e segura. O preço negociado ainda não é conhecido.