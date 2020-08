UE vai comprar 200 milhões de vacinas contra covid-19 à Johnson & Johnson

A Comissão Europeia finalizou esta quinta-feira as negociações preliminares com a Johnson & Johnson para a compra de uma potencial vacina contra a covid-19. O pré-acordo prevê a aquisição de 200 milhões de doses da vacina, a distribuir por todos os Estados-membros, e a opção de comprar mais 200 milhões de doses.



A Comissão informa, em comunicado, que tal como já havia feito com a Sanofi-GSK a 31 de julho, continua a negociar com outros fabricantes de vacinas.





A farmacêutica Moderna revelou esta semana que chegou a acordo com o governo dos Estados Unidos para fornecer 100 milhões de doses da vacina que está a desenvolver contra o novo coronavírus responsável pela pandemia da covid-19.



As negociações hoje concluídas deverão resultar num acordo avançado de compra que será financiado através do Instrumento de Apoio de Emergência (Emergency Support Instrument)."As vidas dos nossos cidadãos e a nossa economia precisam de uma vacina segura e eficaz contra o coronavírus. As negociações de hoje colocam-nos mais perto de alcançarmos esse objetivo", refere a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, citada no comunicado.Vários países e farmacêuticas têm anunciado acordos para o fornecimento de vacinas que estão a desenvolver.