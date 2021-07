Portugal regista 3.162 novos casos e 6 mortes por covid-19

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 3.162 casos de infeção por covid-19, segundo informa o mais recente boletim diário da Direção Geral de Saúde. O mesmo relatório dá ainda conta de mais seis mortes causadas pela doença em todo o país.



Há quatro dias consecutivos que o país regista mais de 3.000 novos casos diários de infeção.



Desde o início da pandemia, o casos confirmados atingem já os 905.651 e os óbitos 17.148.



Nos hospitais há agora mais 15 doentes do que ontem, o que eleva a 632 o número dos internamentos.



Também nos cuidados intensivos houve uma subida para 144 pacientes, mais 3 do que no dia anterior.





Recuperadas da doença estão agora 844.497 pessoas desde o início da pandemia, depois de nas ultimas 24 horas terem recuperado mais 2.473 infectados.

Leia Também Certificado ou teste negativo exigido a partir de hoje na restauração

Em vigilância estão 72.635 contactos de risco, mais 1.317 face ao último relatório.



O número de casos ativos é de 44.006, mais 683 do que ontem.





LVT e Norte acima dos mil novos casos





Leia Também Covid-19: Marcelo diz que positivos vão aumentar mas a parte mais pesada já passou

De acordo com o boletim da DGS, foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) 1.407 novas infeções (44% do total) e três mortes nas últimas 24 horas.





O Algarve registou, por seu lado, duas mortes e a região Centro uma.





Em número de novos casos, a região Norte do país reportou um total de 1.047 (33% do total), mas nenhum óbito.





No Algarve registaram-se 320 novas infeções por covid-19, no Centro 251 e no Alentejo 75. Nas regiões autónomas, a situação é pior nos Açores com 53 casos. A Madeira registou 9 infeções.





O índice de transmissibilidade está agora em 1,19 no Continente e 1,18 a nível nacional.

Leia Também Portugal alcança meta de 70% da população adulta vacinada com uma dose

Já quanto à incidência, o Continente reporta 280,5 casos de infeção por 100 mil habitantes, enquanto a nível nacional esse indicador é de 272 casos por 100 mil habitantes.



(Notícia atualizada com mais informação)