A incidência registada em quatro dos 34 concelhos que se encontram em situação de alerta coloca-os em risco de na próxima semana recuarem para as medidas que se aplicam neste momento em 33 municípios, incluindo Lisboa e o Porto.Os dados por município divulgados esta sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS) mostram que Benavente, Elvas, Oliveira do Bairro e Peniche poderão passar diretamente de uma situação sem medidas específicas para as restrições mais duras, que incluem o encerramento das lojas às 15:30 aos fins de semana.A incidência mais elevada regista-se em Loulé, que atinge os 1.016 casos por 100 mil residentes em 14 dias, seguindo-se outro concelho algarvio: Albufeira, com 997 casos por 100 mil habitantes.Já em número absoluto de casos entre 24 de junho e 7 de julho, Lisboa, o concelho mais populoso do país, registou 3.816 novos contágios. Já o Porto somou 1.048 novas infeções, apenas superado pela capital e Sintra, o segundo município com mais habitantes, que reportou 1.683 casos.A Área Metropolitana de Lisboa (AML) já só tem os concelhos de Setúbal e Palmela sem estarem em risco muito elevado, embora a incidência atual os coloque em risco de baixar do atual risco elevado para o degrau abaixo já na próxima semana.Também o Algarve arrisca ficar quase todo sujeito ao dever de recolher a partir das 23:00 a partir da próxima avaliação semanal. Apenas os concelhos de Aljezur e Alcoutim evitam essa possibilidade.São também muitos os concelhos da região Oeste em risco de passar para risco elevado ou mesmo muito elevado, como é o caso de Peniche.E na Área Metropolitana do Porto (AMP), onde atualmente apenas cinco dos 17 concelhos estão em risco elevado ou muito elevado, na próxima semana esse número poderá passar para 12.