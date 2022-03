Portugal registou mais 75.276 casos de covid-19 e 137 mortes na última semana, indica o boletim semanal divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) esta sexta-feira. O índice de transmissibilidade baixou para 0,97.

Este relatório compreende o período entre 15 a 21 de março. Nessa semana, foram registados menos 3.189 casos face à semana anterior. A incidência a nível semanal baixou 4%, passando a ser de 731 casos por cem mil habitantes.

Foram registados 137 novos óbitos, uma variação de 13 mortes face à semana anterior. A mortalidade é de 13 pessoas por um milhão de habitantes.

No que diz respeito à ocupação hospital diária, na semana passada foram registados 1.164 internamentos, uma subida de 24 face ao anterior boletim. Já nos internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI), há menos duas pessoas internadas, reduzindo este indicador para 64.



A região de Lisboa e Vale do Tejo registou o maior número de casos na semana anterior - 29.643, seguida pela região Centro, com 15.051 casos em sete dias. Todas as regiões do país viram o número de novos casos recuar face ao anterior boletim, com exceção do Norte e da Madeira, com variações de 259 e 560 casos, respetivamente.



Devido à situação epidemiológica, a DGS abandonou os relatórios diários, optando agora pela divulgação de relatórios semanais.No anterior relatório semanal, foram registados mais 78.464 casos de covid-19 e 123 mortes.(notícia atualizada às 17:58)