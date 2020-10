Portugal regista recorde diário de casos e mortes por covid-19

O total de infetados com a covid-19 em Portugal subiu para 137.272, o que traduz um aumento de 4.656 casos em 24 horas, de acordo com os dados revelados esta sexta-feira, 30 de outubro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).





Foi assim atingido um novo recorde de casos diários em Portugal, o que acontece pelo terceiro dia consecutivo, depois de ontem já ter sido atingido um máximo diário de 4.244 casos.



No que respeita aos óbitos, há hoje a lamentar mais 40 vítimas mortais, o mais elevado de sempre, que aumentam para 2.468 o total de mortes em Portugal relacionadas com a covid-19. Na quinta-feira tinham sido confirmados mais 33 óbitos. Este é também o quinto dia consecutivo com mais de duas dezenas de mortes.





Estes máximos históricos de casos e óbitos surgem numa altura em que o Governo português se prepara para avançar com novas medidas restritivas (serão adotadas no conselho de ministros extraordinário de sábado) e países como a França e a Alemanha vão para confinamentos parciais devido ao crescimento exponencial de casos de covid-19.





A taxa de letalidade, que compara os óbitos com o total de infetados, baixou dos 1,83% da véspera para 1,80%, o valor mais baixo desde 27 de março.





Quanto aos doentes recuperados, atingiram um total de 77.449, o que representa um aumento de 1.747 casos face a ontem, dia que o aumento de recuperados tinha sido de 1.701.



Os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentaram em 2.869, para um novo máximo de 57.355, que correspondem a 41,78% do total de casos.



Após os dados de hoje, a média diária de novos casos dos últimos sete dias é agora de 3.547, o que representa também um máximo histórico e representa cerca do dobro do que se verificava a 17 de outubro (média de 1.783 casos).



Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 401,8 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, também está em recorde e aumentou face aos 381,9 de ontem.





Internamentos em UCI também com recordes



O número de pacientes internados devido à covid-19 aumentou pelo décimo terceiro dia consecutivo e atingiu um novo máximo desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram internados mais 93 pacientes, mais do dobro do que os 40 de ontem. No total, estão agora internados nas unidades de saúde 1.927 pacientes com covid-19.





Quanto aos casos mais graves, de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, são hoje mais seis, que colocam o total nos 275, o valor mais elevado desde o início da pandemia.





A ministra da Saúde já tinha antecipado que este indicador também ia atingir um máximo.





Norte com seis em cada 10 novos casos

O Norte foi mais uma vez a região com mais infeções nas últimas 24 horas, tendo sido responsável por 61% dos novos casos. Nesta região foram confirmados mais 2.831 novos casos, o que representa um novo máximo diário e eleva o total para 61.427.





Já em Lisboa e Vale do Tejo, os novos casos voltaram a superar o milhar e alcançaram um novo máximo diário. A região conta agora com um total de 57.937 casos, mais 1.357 em relação a ontem.



Dos restantes casos registados nas últimas 24 horas, 334 foram no Centro, 65 no Alentejo, 57 no Algarve, 8 nos Açores e 4 na Madeira.





O Norte também foi a região com mais óbitos (19), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (13). O Centro e o Alentejo registaram três mortes casa e o Algarve contabilizou duas vítimas mortais. Na Madeira e Açores não há novas vítimas mortais a lamentar.



O Norte regista um total de 1.088 mortes desde o início da pandemia. Lisboa e Vale do Tejo soma 980, o Centro contabiliza 312, o Alentejo regista 46, o Algarve 27 e os Açores 15. Na Madeira não ocorreu nenhuma morte.