Covid-19: Novo surto em lar do concelho do Fundão com 30 infetados

Trinta pessoas do lar de idosos do Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Valverde, no Fundão, tiveram resultado positivo para o novo coronavírus, sendo este o segundo surto verificado em lares naquele concelho, informou hoje a autarquia local.

