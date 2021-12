Número de testes antigénio comparticipados aumenta para seis por mês

O Governo aumentou o número de testes gratuitos disponíveis por pessoa, anunciou o primeiro-ministro, António Costa. Com o apelo à testagem dos portugueses com a aproximação da época festiva, cada utente passará a poder fazer seis testes antigénio gratuitos por mês.



Até aqui, cada utente tinha acesso a quatro testes comparticipados por mês, que estão disponíveis nas farmácias portuguesas.





O teste negativo será obrigatório para aceder a alojamentos turísticos, eventos e casamentos na altura do Natal e do Ano Novo, assim como para aceder às festas de passagem de ano.

O primeiro-ministro reforçou que os portugueses devem continuar a apostar em medidas como o uso de máscara, na testagem e no distanciamento social nesta época festiva. "Devemos reforçar as medidas de prevenção e autoprevenção", frisou o primeiro-ministro, notando que a pandemia "ainda não acabou".



Com o surgimento da variante ómicron, com informação ainda escassa, notou o primeiro-ministro, o Governo decidiu antecipar as medidas que estavam previstas para a semana de contenção.



(notícia atualizada)