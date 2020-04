Purever oferece unidade de triagem da covid-19 ao São Teotónio

O grupo Purever, fabricante de produtos de isolamento e refrigeração, com sede em Nelas, levou uma semana a projetar, construir e instalar o equipamento junto à entrada para o serviço de urgência polivalente do hospital de Viseu.

Fatura 150 milhões de euros e emprega cerca de 900 pessoas, que estão espalhadas sobretudo pelos suas fábricas em Portugal, Espanha, França e Reino Unido – trata-se de uma multinacional, de capitais maioritariamente portugueses, que em tempos de pandemia decidiu ajudar o maior hospital do distrito onde nasceu há 19 anos.

A Purever Industries, fabricante de produtos de isolamento e refrigeração, ofereceu ao Hospital de São Teotónio, em Viseu, uma unidade modular de triagem da covid-19.





"Projetada e construída numa semana", esta infraestrutura já está em pleno funcionamento, junto à entrada para o serviço de urgência polivalente do hospital, e a entrega será simbolicamente oficializada ao final da manhã da próxima quinta-feira, 23 de abril, avança o grupo empresarial, em comunicado.

Conta a Purever que, estando sediada em Nelas, decidiu contactar os profissionais do Serviço Nacional de Saúde e responsáveis pela gestão do Centro Hospitalar Tondela - Viseu, disponibilizando todas as soluções no âmbito da nossa atividade Purever Tech para "Life science & Health", nomeadamente na construção de salas limpas, construções modulares para hospitais e laboratórios.