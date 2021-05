Reino Unido aprova viagens para Portugal a partir de 17 de maio

Portugal é um dos 12 territórios colocados na "lista verde" pelo Reino Unido, para os quais deixará de ser exigida uma quarentena no regresso a partir de 17 de maio, anunciou esta sexta-feira o secretário dos Transportes britânico, Grant Schapps.A inclusão de Portugal, juntamente com outros destinos turísticos populares como Gibraltar e Israel, já era esperada e nos últimos dias tem-se assistido a uma " corrida" a reservas de viagens para Portugal por parte dos britânicos e a um aumento dos preços dos voos.Os 12 territórios na "lista verde" são: Portugal, Açores, Madeira, Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Brunei, Ilhas Faroe, Islândia, Malvinas e Israel.As pessoas que regressem destes países ao Reino Unido terão de realizar um teste antes de entrarem em solo britânico e outro dois dias após o seu regresso, mas ficam dispensados de cumprir uma quarentena.A lista será revista semanalmente, indicou o responsável, que aconselhou os cidadãos britânicos a não reservarem férias sem ter a possibilidade de reembolso.Por outro lado, a Turquia foi colocada na "lista vermelha", de países para onde os britânicos não devem viajar exceto por motivos imprescindíveis.Questionado pelos jornalistas, Schapps defendeu que os adeptos de Manchester City e Chelsea não deverão viajar para a Turquia, onde se realiza a final da Liga dos Campeões entre os dois clubes ingleses. O governante revelou que foi proposto que a final se realizasse no Reino Unido, dado que os dois finalistas são ingleses, mas que essa decisão cabe à UEFA.

Os media britânicos já tinham antecipado a inclusão de Portugal nesta lista verde, o que levou a um forte aumento da procura de viagens de britânicos para o nosso país.

O Reino Unido introduziu uma sistema ordenado de acordo com as cores dos semáforos, sendo que os visitantes dos países da "lista verde" vão estar isentos de isolamento ou de testes à chegada. Terão apenas de realizar um teste PCR antes do embarque, mesmo se já estiverem vacinados.

Já os turistas britânicos que cheguem de países da "lista amarela" têm de fazer um teste PCR antes do embarque e ficar em quarentena pelo menos 5 dias no regresso, durante a qual têm de fazer mais dois testes PCR. Um constrangimento que limitará a preferência destes destinos por parte dos turistas britânicos.

Preços mais do que duplicam

De acordo com o The National, as companhias aéreas britânicas estão já a refletir a elevada procura nos preços dos bilhetes.

Uma viagem na British Airways, do aeroporto de Heathrow para Faro, a 17 de maio, custa 530 libras. O mesmo voo para 15 de maio custa apenas 234 libras.

Este forte aumento da procura poderá significar que, depois de um ano negro, o pior para o turismo português poderá ter já ficado para trás. O Reino Unido é o maior emissor de turistas para o mercado português, pelo que se se confirmar que Portugal ficará na "lista verde" o Verão pode ser marcado por uma retoma do turismo por parte dos britânicos.

Um voo na Ryanair de Stansted para Lisboa tem o preço de 152 libras para 17 de maio e 15 libras para 16 de maio. A EasyJet está a cobrar 234 libras no voo entre Luton e Faro, contra o valor anterior de 73 libras.

(Notícia atualizada)