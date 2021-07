Porto cai para medidas iguais às de Lisboa. Já há 60 concelhos com recolher obrigatório

O Porto é um dos 14 concelhos que recuam para o nível de medidas mais restritivas devido à pandemia, anunciou esta quinta-feira o Governo, após a reunião do Conselho de Ministros. São já 33 os municípios em risco muito elevado, com, por exemplo, as lojas a fechar às 15:30 ao fim de semana e o retalho alimentar a encerrar às 19:30.



Adicionalmente, o número de concelhos que se encontra em risco elevado ou muito elevado subiu de 45 para 60. Nestes territórios o teletrabalho é obrigatório e é imposto um recolher obrigatório às 23:00.



Os concelhos são classificados com de risco muito elevado quando registam mais de 240 casos por 100 mil habitantes em 14 dias (ou 480 nos territórios de baixa densidade populacional) em duas semanas consecutivas. Se superarem os 120 casos por 100 mil residentes (ou 240 nos concelhos de baixa densidade) são classificados como concelhos de risco elevado.



Concelhos em risco muito elevado:





Albufeira

Alcochete

Almada

Amadora

Arruda dos Vinhos

Avis

Barreiro

Cascais

Faro

Lagos

Lisboa

Loulé

Loures

Lourinhã

Mafra

Mira

Moita

Montijo

Mourão

Nazaré

Odivelas

Oeiras

Olhão

Porto

Santo Tirso

São Brás de Alportel

Seixal

Sesimbra

Silves

Sintra

Sobral de Monte Agraço

Vagos

Vila Franca de Xira





Os concelhos em risco muito elevado estão sujeitos a estas regras:





• Limitação da circulação na via pública a partir das 23h00.

• Teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam;

• Restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30 durante a semana (no interior, com um máximo de 4 pessoas por grupo; em esplanada, 6 pessoas por grupo);

• Espetáculos culturais até às 22h30;

• Casamentos e batizados com 25 % da lotação;

• Comércio a retalho alimentar até às 21h00 durante a semana e até às 19h00 ao fim de semana e feriados;

• Comércio a retalho não alimentar e prestação de serviços até às 21h00 durante a semana e até às 15h30 ao fim de semana e feriados;

• Permissão de prática de modalidades desportivas de médio risco, sem público;

• Permissão de prática de atividade física ao ar livre até seis pessoas e ginásios sem aulas de grupo;

• Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela DGS;

• Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.

Albergaria-a-VelhaAlenquerAveiroAzambujaBombarralBragaCartaxoConstânciaÍlhavoLagoaMatosinhosÓbidosPalmelaPortimãoParedes de CouraRio MaiorSalvaterra de MagosSantarémSetúbalSinesTorres VedrasTrancosoTrofaViana do AlentejoVila Nova de FamalicãoVila Nova de GaiaViseu

Os concelhos em risco elevado estão sujeitos a estas regras:





• Limitação da circulação na via pública a partir das 23h00.

• Teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam;

• Restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30 (no interior, com um máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanada, 10 pessoas por grupo);

• Espetáculos culturais até às 22h30;

• Casamentos e batizados com 50 % da lotação;

• Comércio a retalho alimentar, não alimentar e prestação de serviços até às 21h00;

• Permissão de prática de todas as modalidades desportivas, sem público;

• Permissão de prática de atividade física ao ar livre e em ginásios;

• Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela Direção -Geral da Saúde (DGS);

• Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.



Adicionalmente, estão em situação de alerta - ou seja, superam o limiar de 120 casos por 100 mil habitantes (ou 240 nos concelhos de baixa densidade) mas não o estavam na semana anterior - 34 concelhos. Estes municípios arriscam recuar na próxima semana caso se mantenham no mesmo patamar.

Concelhos em situação de alerta:



Alcobaça

Arouca

Arraiolos

Barcelos

Batalha

Benavente

Caldas da Rainha

Cantanhede

Carregal do Sal

Castro Marim

Chaves

Coimbra

Elvas

Espinho

Figueira da Foz

Gondomar

Guimarães

Leiria

Lousada

Maia

Monchique

Montemor-o-Novo

Oliveira do Bairro

Paredes

Pedrógão Grande

Peniche

Porto de Mós

Póvoa do Varzim

Reguengos de Monsaraz

Santiago do Cacém

Tavira

Valongo

Vila do Bispo

Vila Real de Santo António