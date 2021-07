Restrições de entrada e saída na área da Lisboa acabam este fim de semana

Leia Também Ficar em hotéis ou alojamento local obriga a teste ou certificado em todo o território

a partir das 15 horas de sexta-feira e durante os dois dias seguintes, até às seis da manhã de segunda-feira.

Quem quiser entrar ou sair da área metropolitana de Lisboa no próximo fim de semana deixa de estar limitado pelas regras que, até agora, só permitiam que tal acontecesse se a pessoas pudessem apresentar certificado digital de vacinação ou teste. Em contrapartida, foram criadas novas regras para aceder a hoteis e a estabelecimentos de restauração nos concelhos de risco A alteração foi anunciada esta quinta-feira pela ministra de Estado e da Presidência na conferência de imprensa que se seguiu à reunião semanal do Governo. Mariana Vieira da Silva lembrou que a medida para a área metropolitana de Lisboa tinha sido tomada com intenção de conter a disseminação do virus quando a zona de Lisboa começou a ter um número de casos mais elevado. Deixa de se justificar com as novas exigências de utilização do certificado covid.Quando a variante delta era predominante na zona de Lisboa, fazia sentido manter as restrições de entradas e saídas, por forma a tornar mais lenta a sua chegada a outras regiões. Agora, a partir do momento em que já se espalhou pelo resto do país, deixa de fazer sentido, concretizou o ministro da Economia igualmente presente na conferência de imprensa.A proibição de circulação de e para a área metropolitana de Lisboa entrou em vigor a 18 de junho e aplicava-se