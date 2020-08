Rússia regista primeira vacina contra o coronavírus

Leia Também Vacina russa entra em circulação em 1 de janeiro de 2021

O ministério da Saúde da Rússia registou a primeira vacina contra o novo coronavírus, após dois meses de testes em humanos. A notícia foi avançada pelo presidente russo, Vladimir Putin, durante uma reunião do conselho de ministros que foi transmitida pela televisão.O fármaco foi desenvolvido em Moscovo, pelo Instituto Gamaleya. O registo é ainda condicional e os testes vão prosseguir, mas a Rússia pretende começar desde já a produzir a vacina."Esta manhã foi registada, pela primeira vez no mundo, uma vacina contra o novo coronavírus", disse Putin durante uma reunião com membros do governo russo.De acordo com o chefe de Estado, a vacina russa é "eficaz" e superou todas as provas necessárias assim como permite uma "imunidade estável" face ao covid-19.Putin acrescentou que uma das suas duas filhas já recebeu uma dose da vacina e está a sentir-se bem.As autoridades russas já haviam anunciado que os profissionais de saúde, professores e outros grupos de risco serão os primeiros a serem inoculados.No entanto, muitos cientistas no país e no estrangeiro questionaram a decisão de registar a vacina antes de os cientistas completarem a chamada Fase 3 do estudo.Essa fase por norma demora vários meses e envolve milhares de pessoas e é a única forma de se provar que a vacina experimental é segura e funciona.A pandemia de SARS CoV-2 já provocou mais de 733 mil mortos e infetou mais de 20 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.