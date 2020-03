Segundo António Sales, tem vindo "a aumentar progressivamente" a capacidade de realizar testes à infeção pelo novo coronavírus (SARSCov2).



O secretário de Estado agradeceu ainda o trabalho realizado pelas autarquias locais e pelos autarcas do país que "se têm voluntariado no sentido de criar condições para a testagem ao coronavírus".



"Este é o tempo de cerrarmos fileiras, de cada um fazer a sua parte, e não devemos esquecer que todos devemos ter o nosso plano de contingência", sublinhou.



O número de mortes associado à covid-19 subiu hoje para 23 e os casos de infeção para 2.060, mais 460 que no domingo, segundo dados DGS.



António Sales salientou que, quando já estão em vigor as regras dos "tempos excecionais" que se vivem, e "numa altura em que a sociedade se vai adaptando, de uma maneira geral de uma forma muito positiva a essa realidade, importa lembrar que as medidas de emergência (...) visam garantir a saúde pública".



"Servem para evitar que os portugueses adoeçam, ou quando não o conseguirmos, para evitar pelo menos que não adoeçam todos ao mesmo tempo de forma a que o sistema de saúde consiga dar respostas nas melhores condições possíveis", referiu.



Para o governante, todo este tempo que se ganha serve para que o Ministério da Saúde continue a trabalhar na aquisição de equipamentos que garantam a prestação de cuidados nas melhores condições de segurança, quer para profissionais de saúde quer para doentes.

O Serviço Nacional de Saúde tem, neste momento, capacidade para realizar 2.500 testes diários e o setor privado mais 1.500 testes por dia, avançou hoje o secretário de Estado da Saúde."No entanto, existe uma capacidade em stock entre público e privado de cerca de 20 mil testes", afirmou António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus (Covid-19), na qual esteve presente a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.