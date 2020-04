Teletrabalho: Proteção de Dados “chumba” softwares que controlam desempenho

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) proíbe a utilização de softwares que, além de rastrear o tempo de trabalho e de inatividade, também registam as páginas de Internet visitadas, a localização do terminal em tempo real, o acesso a uma aplicação, a utilização do rato e do teclado, fazem captura de imagem ou controlam o documento em que se está a trabalhar e registam o tempo gasto em cada tarefa.

No regime de teletrabalho, o empregador pode controlar a atividade através da fixação de objetivos, de reportes periódicos ou da marcação de reuniões em vídeoconferência. No entanto, "não existe qualquer disposição legal que regule o controlo à distância, pelo que a regra geral de proibição de utilização de meios de vigilância à distância, com a finalidade de controlar o desempenho profissional do trabalhador, é plenamente aplicável à realidade de teletrabalho", lê-se num documento emitido por este organismo.