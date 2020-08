UE assegura 225 milhões de vacinas da alemã CureVac

A Comissão Europeia deu esta segunda-feira mais um passo no sentido de firmar um acordo com a CureVac para a compra de 225 milhões de doses de uma potencial vacina para a covid-19, em nome de todos os Estados-membros do bloco regional. As negociações exploratórias com a biofarmacêutica alemã terminaram hoje e deverão culminar na assinatura de um pré-acordo para a aquisição de vacinas financiada pelo Instrumento de Apoio de Emergência.

Este avanço com a CureVac vem na sequência de outros acordos já fechados com empresas do setor que estão a trabalhar no desenvolvimento de vacinas para o novo coronavírus, como é o caso da Sanofi, a 31 de julho, e da Johnson & Johnson, a 14 de agosto.

Em comunicado, a Comissão Europeia explica que o contrato previsto com a CureVac proporcionaria a todos os Estados-Membros da UE a possibilidade de adquirirem a vacina, bem como de fazer doações aos países de baixo e médio rendimento ou de a redirecionar para países europeus.

"Prevê-se que a Comissão disponha de um quadro contratual para a compra inicial de 225 milhões de doses em nome de todos os Estados-Membros da UE, a fornecer logo que uma vacina se tenha revelado segura e eficaz contra a COVID-19", refere o comunicado, acrescentando que a comissão "prossegue intensas negociações com outros fabricantes de vacinas".

Citada no comunicado, Ursula von der Leyen, diz que a Comissão Europeia, que lidera, "cumpre a sua promessa de garantir aos europeus e ao mundo um acesso rápido a uma vacina segura que nos proteja contra o coronavírus".

Leia Também Quatro países da UE pagam 750 milhões à AstraZeneca para garantir vacina

"Cada ronda de negociações concluída com a indústria farmacêutica aproxima-nos da vitória contra este vírus. Teremos em breve um acordo com a CureVac, a inovadora empresa europeia que beneficiou anteriormente de financiamento da UE para produzir uma vacina na Europa. E as nossas negociações prosseguem com outras empresas para encontrar a tecnologia que nos proteja a todos", acrescenta.

Leia Também UE avança para a compra antecipada de vacinas contra covid-19

A CureVac é descrita como uma empresa europeia pioneira no desenvolvimento de uma classe de vacinas totalmente nova com base no ARN mensageiro (mRNA) transportado para as células por nanopartículas lipídicas.

O princípio básico consiste em utilizar esta molécula como um suporte de informações, com a ajuda das quais o corpo humano pode produzir as suas próprias substâncias ativas para combater várias doenças.