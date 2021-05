Unilabs e HPA Saúde investem 1,5 milhões em laboratório no Algarve

Leia Também Unilabs faz testes à covid-19 aos passageiros da EasyJet em Portugal

A Unilabs Portugal e o grupo HPA Saúde inauguram esta segunda-feira um laboratório de biologia molecular no Algarve, representando um investimento de 1,5 milhões de euros. Este laboratório, que criará 50 postos de trabalho no laboratório e ainda na rede de testagem a montar no terreno, vai ter a capacidade para assegurar 15 mil testes por dia.O laboratório, instalado em Faro, chega num momento do aumento expectável do turismo no Algarve, mais procurado durante a época do verão. Com as viagens a implicarem um teste negativo antes do regresso a casa, principalmente no transporte aéreo, a Unilabs indica que a capacidade de testagem sai reforçada na região, sem a necessidade de transporte de amostras para fora do distrito.Em paralelo com a instalação deste centro, vai ser criada uma rede de locais específicos e rotas programadas em unidades hoteleiras, ampliando a facilidade e conveniência no acesso a estes serviços essenciais, especifica o comunicado."O expectável aumento do número de turistas estrangeiros, exige uma resposta laboratorial eficaz e em tempo útil. Por esse motivo, e porque a Unilabs e o Grupo HPA pretendem prestar um serviço de qualidade e excelência a todos os que dele necessitem, optámos por criar este laboratório para reforçar a capacidade de resposta local no Algarve, durante os meses de Verão. É um investimento em qualidade e proximidade, que consideramos ser essencial e uma mais-valia para apoiar a retoma do turismo no Algarve", refere Luís Menezes CEO da Unilabs Portugal.Já João Bacalhau, presidente do Conselho de Administração do grupo HPA Saúde "este serviço que agora disponibilizamos em parceria com a Unilabs Portugal aumenta significativamente a capacidade de resposta na região, num período crítico para todos os milhares de visitantes, e criando as condições para uma resposta com maior comodidade e rapidez".