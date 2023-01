Com a inflação ainda alta, as famílias vão continuar a perder poder de compra, com impacto no consumo. Investimento pode puxar pela economia este ano, mas há riscos na execução dos fundos europeus.

Susana Paula susanapaula@negocios.pt 12:29







Os sete principais desafios para a economia portuguesa em 2023

Como a economia deixou 2022 e que desafios enfrenta em 2023









