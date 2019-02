No final de 2017, a mulher que era casada com Pedro Henriques e que perdeu a mãe e a filha em menos de dois dias já tinha apresentado queixa à Polícia de Segurança Pública contra o ex-companheiro, um caso que a PSP registou como violência doméstica. Ao proceder à avaliação de risco do caso, os agentes consideraram-no como "de risco elevado", tendo sido elaborado um plano de segurança com a vítima, avança o jornal Público.Quando encaminhou o caso para o Ministério Público, a PSP terá solicitado que fosse emitida uma proibição de contacto do agressor contra a vítima. Mas o processo acabou por dar origem a um inquérito apenas por crime de coacção e ameaça, ou seja, um crime que carece de queixa. Ora, essa queixa nunca foi apresentada e o processo arquivado, revela o diário. Se o inquérito aberto pelo MP fosse para investigar o crime de violência doméstica, não carecia de queixa e podia prosseguir com a acusação. Os dados da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa revelam que maioria dos casos de violência doméstica acabam em arquivamento devido ao silêncio a que se remetem as vítimas durante o processo-No distrito judicial de Lisboa, durante o primeiro semestre do ano 2017, 85% dos casos de suspeitas de violência doméstica foram arquivados. Desde Janeiro, foram abertos 5.924 inquéritos na Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa e desses, apenas 960 dos arguidos foram, ou ainda esperam por ir, a julgamento. Mais de 4.000 arguidos viram as acusações de que eram alvo serem arquivadas.O último Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), publicado em Março do ano passado, mostra que em 2017 foram registadas pelas forças de segurança 26.713 participações por violência doméstica. O RASI refere que em 2017 houve 29.711 inquéritos findos por violência doméstica. Destes, apenas 4465 (15%) foram encerrados por acusação, 20.470 (69%) chegaram ao fim por terem sido arquivados e 4776 (16%) por "outros motivos", revela o jornal Público.