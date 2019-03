Mulheres aprendem a defender-se na Continental Mabor

"Manhã da Mulher Conti" foi a designação adotada pelo grupo alemão Continental para a ação de formação de defesa pessoal, dirigida ao universo das suas trabalhadoras em Famalicão, que se realizou esta segunda-feira, 11 de março.

Uma ação que teve como formador Filipe Oliveira, Instrutor de Krav Maga, e que contou com a participação de mais de 140 mulheres das empresas do grupo Continental sediadas em Lousado, Famalicão - a produtora de pneus Continental Mabor, a Continental-Indústria Têxtil do Ave e a Continental Pneus

"Este grupo de mulheres praticou com entusiasmo alguns exercícios na área da defesa pessoal que estavam enquadrados nesta ação de formação e desenvolvimento. O interesse nesta iniciativa ultrapassou as expectativas pois as participantes da Continental colocaram diversas questões e elogiaram quer a atividade, quer o formador que mostrou disponibilidade em explicar com detalhe as mais variadas situações, por exemplo casos de roubo ou esticões", relatou a Continental, em comunicado.

"Com esta ação de formação pretendemos, de forma simples, dar acesso às nossas mulheres a algumas técnicas ou ferramentas que visam o seu bem estar presente e futuro, fora do seu ambiente profissional", comentou Pedro Carreira, presidente da Continental Mabor.

"Num ano em que os dados relativos à violência sobre as mulheres são dramáticos (por exemplo a quantidade de mulheres vítimas de violência nestes primeiros meses do ano), quisemos demonstrar que não somos indiferentes a estes números e a estas situações, e ao mesmo tempo decidimos dar a oportunidade às nossas colaboradoras de adquirir mais algumas competências que poderão vir a ser úteis um dia e, esperamos nós, que tal nunca venha acontecer", afirmou Pedro Carreira.

O grupo Continental em Portugal (Continental Mabor, Continental Pneus, Industria Têxtil do Ave, Continental Lemmerz e Continental Teves) emprega perto de três mil pessoas no nosso país, tendo fechado o exercício de 2017 com vendas de 1,18 mil milhões de euros.