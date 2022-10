Famílias poupam 500 euros por ano com mexidas do IRS. Abono vai subir para 50 euros

15h36

Despesa com as PPP nas autoestradas cai 130 milhões

Em 2023, a despesa líquida do Estado com as PPP nas autoestradas ascende a 1.062 milhões de euros. São menos 130 milhões de euros face aos encargos de 1.192 milhões de euros assumidos este ano, traduzindo uma quebra de 11%.



A redução da despesa pública com as PPP nas autoestradas acontece sobretudo à boleia da diminuição de 106 milhões de euros com os encargos brutos previstos para 2023, que ascendem a 1.414 milhões de euros, a que se soma uma subida de 24 milhões de euros em receitas com as portagens. De acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2023, o Governo prevê encaixar 352 milhões de euros em receitas com as portagens sendo que em 2022 este valor foi fixado em 328 milhões de euros.



A despesa com as PPP nas autoestradas representa a grande maioria dos 1.274 milhões de euros dos encargos totais com as 35 parcerias público-privadas em todas as áreas.



No ferroviário a despesa pública com as PPP deverá atingir os 58 milhões de euros em 2023, caindo um milhão face aos 59 milhões assumidos este ano.



Nos hospitais a despesa prevista com as PPP atinge os 156 milhões de euros, caindo 16 milhões de euros (9,3%) face aos 172 milhões de euros com os encargos assumidos em 2022.



Ana Petronilho