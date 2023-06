Advogado do Diabo discute a nova liderança do Bloco, a habitação e o Caso Tutti-Fruti

Já está disponível mais um episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios.





Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica. Neste episódio olhamos para a nova liderança do Bloco de Esquerda e analisamos as entrevistas que Mariana Mortágua deu após assumir a coordenação do partido onde abordou, entre outros temas, o problema da habitação. Discutimos ainda o Caso Tutti-Fruti, onde surgiram os nomes de dois atuais ministros socialistas.



O que traz de novo Mariana Mortágua ao Bloco de Esquerda? A líder bloquista criticou a ineficácia do Governo na crise imobiliária. Tem razão no que afirma? E será que a habitação é uma das áreas que devia merecer um acordo para lá da legislatura?



O Caso Tutti-Fruti, em que terão participado também os ministros Fernando Medina e Duarte Cordeiro, é um caso que espelha o atual momento da política? E como fica o PSD neste quadro maior? Como fica a liderança de Luís Montenegro com os casos a norte que envolveram nomes como Pinto Moreira?





Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.