Alguns projetos do PRR podem avançar mesmo antes do plano ser aprovado em Bruxelas

"O Governo português tomou uma iniciativa de poder financiar e autorizar o arranque formal de alguns projetos que considere em condições de arrancar mesmo antes da aprovação. É nisso que estamos a trabalhar neste momento", revelou Nelson de Souza na entrevista ao programa "Conversa Capital", uma parceria entre o Negócios e a Antena 1.

O ministro do Planeamento adiantou ainda que nesta altura o Executivo está a "avaliar quais são aqueles [projetos] que estão em condições de arrancar e aqueles que são mais relevantes para o relançamento" da economia.





Leia Também Governo divulga este fim de semana toda a informação sobre reformas do PRR

Portugal foi o primeiro Estado-membro a submeter o plano nacional de recuperação para a União Europeia e o Governo acredita poder ter o Plano de Recuperação e Resiliência aprovado ainda durante a presidência portuguesa do Conselho da UE, que termina no final de junho. Mas tendo em conta a demora verificada na ratificação do reforço dos recursos próprios da UE, imprescindível para que a Comissão Europeia possa emitir os 750 mil milhões de euros de dívida que vão financiar o fundo de recuperação (Próxima Geração UE), o Governo liderado por António Costa está a operar de modo a garantir que o processo de retoma possa iniciar-se o quanto antes.O governante responsável pela gestão dos fundos europeus recusou, porém, adiantar exemplos que possam estar na calha para chegar ao terreno. "Não quero antecipar. É um trabalho que estamos a desenvolver em conjunto com os diversos ministérios, portanto hão de englobar apoios às empresas, mas também investimentos em diversas áreas públicas, cobrindo várias áreas do PRR", explicou.



Seja como for, haverá novidades em breve, prometeu o ministro, que garante que "dentro de uma ou duas semanas há de começar a fluir esse tipo de concurso".