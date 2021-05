PRR: Promulgado diploma do Governo que estabelece modelo de governação

Leia Também Nelson de Souza nega agenda escondida de reformas estruturais

O Presidente da República promulgou no sábado o diploma do Governo que estabelece o modelo de governação dos fundos europeus atribuídos a Portugal através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), afirmando esperar que "corresponda às expetativas suscitadas"."Esperando que o modelo de governação adotado, nomeadamente nos níveis de coordenação e monitorização, corresponda às expetativas suscitadas, o Presidente da República promulgou o diploma do Governo que estabelece o modelo de governação dos fundos europeus atribuídos a Portugal através do Plano de Recuperação e Resiliência", lê-se numa nota divulgada no "site" da Presidência.Este diploma, aprovado em Conselho de Ministros no passado dia 18 de março, define princípios orientadores para a gestão do PRR, prevendo um "processo de descentralização da sua execução", salientou na altura o ministro do Planeamento, Nelson de Souza.Entre os princípios estabelecidos pelo diploma está o da transparência e prestação de contas, "que determinará o processo de boas práticas de informação", através da criação do Portal da Transparência, que vai incluir informações "sobre o ciclo de vida dos projetos e a sua relação com o PRR, desde a aprovação até à sua conclusão", disse.O titular da pasta do Planeamento explicou que foram definidos quatro níveis de governação, sendo que o primeiro envolve a coordenação política e estratégica, que é assegurado por uma comissão interministerial, que, por sua vez, é presidida pelo primeiro-ministro, António Costa, e composta pelos ministros "que mais diretamente intervêm" na execução do programa.Segue-se outro nível de acompanhamento, que é composto por "representantes muito variados de diversos setores interessados na execução" do PRR, o que inclui representantes de organizações, mas também 10 personalidades cujo mérito é reconhecido pela sociedade.A terceira dimensão está ligada à operacionalização e coordenação técnica, assegurada pela estrutura técnica de missão Recuperar Portugal, que também foi aprovada em março, em Conselho de Ministros.Paralelamente, ficaram definidos no diploma os fluxos financeiros e um "modelo rigoroso" de contratualização dos financiamentos do PRR com os beneficiários.O PRR tem um período de execução até 2026, e prevê um conjunto de reformas e investimentos para alavancar o crescimento económico.