Álvaro Amaro pede "coragem política" para apoiar o interior

O sucesso das medidas que constam do relatório final do movimento criado para revitalizar o interior dependerá da "coragem política" para as aplicar, avisou Álvaro Amaro na cerimónia em que o caderno de encargos é entregue ao Presidente da República e ao primeiro-ministro e que decorre no antigo Museu dos Coches, em Lisboa.O "caminho novo" proposto pelo presidente da câmara da Guarda dependerá da vontade dos políticos, mas Amaro acredita que o apoio dado à causa por Marcelo Rebelo de Sousa poderá ser decisivo.

"O Presidente da República foi talvez o maior entusiasta desta causa", lembrou Álvaro Amaro que no "empenho de Marcelo vislumbra "esperança no amanhã".