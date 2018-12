As notícias mais lidas do Negócios em 2018

1 - Por dentro da mansão de férias da família mais rica do mundo

A Villa Astor, construída no cimo de uma arriba em Sorrento, Itália, abriu finalmente as portas.

2 - Os traders que foram apanhados no escândalo da Euribor

Christian Bittar, do Deutsche Bank, declarou-se culpado antes do início do julgamento de dois meses. Outros cinco traders do Deutsche Bank e do Société Générale foram condenados, mas não foram extraditados da Alemanha e da França.

3 - Segurança Social já abriu concursos. Maioria das vagas paga 683 euros brutos

Estão abertos os concursos para admitir funcionários para os quadros da Segurança Social. Os salários variam entre os 683 euros brutos, para candidatos com o 12º ano, e os 1.202 euros brutos, para licenciados.

4 – Joaquim Coimbra perde tudo e vive com pensão de 3.816 euros

Com dívidas de 137,4 milhões de euros, o empresário que ganhou uma fortuna no negócio farmacêutico, foi accionista dos falidos BPN e BPP e integrou os órgãos do PSD, quer entregar todo o seu património aos credores.

5 - IRS: O que muda em 2018 e os prazos que tem de cumprir

A partir deste ano ninguém pode entregar o IRS em papel e haverá mais de três milhões de agregados com as suas declarações pré-preenchidas e prontas a entregar de forma automática. Os casais separados e com filhos têm um novo prazo para cumprir. Veja aqui tudo o que tem de fazer e as datas a fixar.

6 - Mercadona procura operadores de supermercado em Portugal

A cadeia espanhola paga um salário bruto de 897,10 euros (incluídos duodécimos) e subsídio de alimentação de seis euros. Recrutamento arranca com 60 vagas para as primeiras lojas em Gaia, Matosinhos e Gondomar.

7 - Os irmãos bilionários e o guru indiano. Como uma família perdeu quase 2 mil milhões

Dhillon, guru de uma comunidade espiritual é uma figura-chave de um dos colapsos mais drásticos nos anais dos negócios indianos: o desmoronamento do império de finanças e de cuidados de saúde dos irmãos Malvinder e Shivinder Singh. Conheça toda a história deste colapso.

8 - Alguns segredos do maior cruzeiro do mundo

Numa altura em que muitos turistas exigem "experiências autênticas", o sector de cruzeiros reforça a aposta exactamente no contrário: diversão completamente fabricada.

9 – Simulador IRS 2018

A PwC preparou um simulador para os rendimentos obtidos este ano e em 2015. Entre aqui para simular o seu caso e saber se vai pagar mais ou menos impostos.

10 - Maior avião do mundo aterra em Beja na estreia em Portugal

A portuguesa Hi Fly adquiriu recentemente um gigante da Airbus, o A380. O primeiro aeroporto português a recebê-lo será Beja, já na próxima semana.

11 - Estacionar em locais para deficientes tira dois pontos à carta

A partir deste sábado, 8 de Julho, estacionar - ou parar - em lugares reservados a pessoas com deficiência, passa a ser considerada contra-ordenação grave, com sanção acessória.

12 - Ninguém herda fortuna da Ikea após morte do fundador

Quando Ingvar Kamprad, da Ikea, faleceu, no passado sábado, aos 91 anos, ocupava o oitavo lugar no Bloomberg Billionaires Index porque controlava uma fortuna global do sector de retalho, avaliada em 58,7 mil milhões de dólares.

13 - Mapa: A que preços estão as casas a ser vendidas no seu concelho

O INE revelou as estatísticas sobre os preços das casas no primeiro trimestre. O Negócios publica agora os dados com os preços médios em todos os municípios, bem como a evolução nos últimos trimestres.

14 - Companhia lusa compra maior avião do mundo

A Hi Fly adquiriu um Airbus A380 com 471 lugares. O aparelho não pode aterrar em Portugal devido à sua envergadura. Tal só deverá ser possível em Lisboa a partir de 2021, ano previsto para a conclusão das obras de adaptação do aeroporto Humberto Delgado.

15 - Discoteca Green Hill está à venda

Um dos espaços nocturnos da zona centro mais frequentados nos anos 80, a discoteca Green Hill, está agora à venda. O edifício poderá vir a ser transformado num hotel ou num espaço comercial.

16 - FC Porto com orçamento superior à soma de 15 equipas da Liga

O FC Porto tem um orçamento de 90 milhões de euros para a temporada 2018/19, superior à soma de 15 equipas da Liga Nos.

17 - Expresso: Novo Banco reestrutura dívida de Luís Filipe Vieira

O presidente do Sport Lisboa e Benfica era um dos maiores devedores do Banco Espírito Santo (BES), relembra o semanário. As dívidas rondam os 400 milhões de euros.

18 - SIC contrata apresentadora Cristina Ferreira à TVI

A apresentadora protagoniza a transferência televisiva do ano, ao trocar a TVI pela SIC. A TVI já confirmou que Cristina Ferreira vai abandonar a estação de Queluz.

19 - Mercadona investe 100 milhões para abrir as primeiras dez lojas em Portugal

A retalhista espanhola vai abrir em 2019 os primeiros supermercados nos distritos do Porto, Braga e Aveiro. Aos 200 funcionários já recrutados vai somar 300 para arrancar a operação que desafia Sonae e Jerónimo Martins.

20 - Como evitar a falência depois de ganhar 650 milhões

Mesmo uma grande fortuna pode ser esbanjada em pouco tempo.

21 - Revolução tecnológica pode tornar baterias eléctricas obsoletas

Algumas das mais recentes tecnologias de baterias podem tornar-se obsoletas antes de chegarem ao mercado por causa do ritmo vertiginoso dos avanços no sector.

22 - Calculadora dividendos 2018

A época de pagamento de dividendos já arrancou. Saiba quanto as cotadas vão pagar este ano e calcule quanto pode receber.

23 - "Se está a guardar o seu dinheiro vai sentir-se muito estúpido"

Ray Dalio diz que o melhor ainda está para vir, nos mercados. Em entrevista à CNBC, o investidor prevê um rally nos mercados no curto prazo: "Vamos ser inundados de dinheiro".

24 - Porque são os concertos dos U2 no Altice Arena e não num estádio?

Os bilhetes para o concerto dos U2 no Altice Arena esgotaram em menos de uma hora, tendo sido marcada uma nova data. Mas, tendo em conta a legião de fãs da banda irlandesa, porque é que não são num espaço com maior capacidade?

25 - Sport TV dá as "boas-vindas à Eleven Sports" e afasta redução de preços

"Não estou preocupado, estou saudavelmente preocupado", afirmou Nuno Ferreira Pires sobre a entrada da Eleven Sports em Portugal.

26 - Farfetch abre escritório em Braga com 150 vagas de emprego

A tecnológica está em processo de recrutamento para o quarto escritório que vai abrir em Portugal.

27 - Ex-mulher de Pinto da Costa marca com Eugénio Campos

A agora empresária de calçado Fernanda Miranda vai lançar uma edição especial de "stilettos" em parceria com a marca Eugénio Campos Jewels. O novo modelo - uma pulseira de pé em prata com banho de ouro, contendo um coração, cadeado e chave - custa 295 euros.

28 - Prozis vai investir 15 milhões e criar 1.200 empregos na Maia

A empresa de Miguel Milhão, líder europeu em nutrição desportiva e alimentação funcional, vai instalar na Maia o seu novo centro tecnológico de I&D, tendo já em curso a contratação de 300 pessoas, sobretudo nas áreas da programação e dos sistemas informáticos.

29 - Como vão funcionar as progressões na Função Pública?

A quem se aplica o descongelamento? Em que datas será pago? E o que acontece a quem tem pontos a mais? O Governo preparou um conjunto de perguntas e respostas sobre o descongelamento de carreiras para dar orientações aos serviços.

30 - O IRS vai mudar em 2019

O IRS saltou para a actualidade nos últimos dias. O editor executivo do Negócios, Manuel Esteves, explica o que vai realmente acontecer ao imposto em 2019 e porquê.