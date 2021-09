Autárquicas: 21% dos eleitores votam até ao meio-dia

O primeiro-ministro António Costa votou esta manhã numa escola em Benfica, Lisboa, sublinhando o papel dos "180 mil portugueses que concorrem nas diferentes listas aos diferentes órgãos autárquicos". "Esta é a grande festa da democracia", destacou o socialista.



Sobre o futuro e numa altura em que muito se fala de uma eventual sucessão no PS, António Costa deixou um recado interno. "Seguramente, esta não foi a minha última campanha eleitoral e acabei de ser reeleito secretário-geral do PS – estou 200% empenhado em governar o país."





Já o líder social-democrata votou no Porto e adiantou que a"s expectativas para o dia de hoje são boas". Para Rui Rio, "as eleições autárquicas são muito diferentes das outras", já que "são eleições em que o povo vota no povo". E tentou evitar ligações entre estes resultados eleitorais e o futuro do partido. "Eu já falei sobre isso, logo à noite podem perguntar-me tudo que eu falarei – aqui não", rematou.



A coordenadora do BE, Catarina Martins, votou em Gaia e destacou que "o que interessa é que ao longo dia as pessoas não se esqueçam: hoje fazemos escolhas muito determinantes para a forma como a nossa vida coletiva é organizada, o poder local tem uma importância muito grande e é bom que toda a gente possa vir, com o seu voto, ter a sua opinião sobre como deve ser organizada a sua autarquia e isso é o mais importante". "Que ninguém fique em casa", apelou a bloquista.



O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, encorajou Neos eleitores a aproveitarem "o desconfinamento para respirar e votar" nas eleições autárquicas, considerando que ainda é cedo para fazer leituras sobre a abstenção.



"Estão criadas as condições para exercer, simultaneamente, um direito cívico, um direito democrático, que é o da votação. Estou esperançado que apesar dessa dificuldade objetiva [por causa da pandemia, os eleitores] aproveitem o desconfinamento para respirar e votar", disse o dirigente comunista no final da votação.



Jerónimo de Sousa chegou ao Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa Iria da Azoia pelas 11:00 e três minutos depois já tinha colocado o boletim de voto na urna.





Mais duro, o líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos afirmou que "há muita gente que tem medo de votar em quem quer", lamentando a existência de "chantagens e ameaças". "Apelo a todos os portugueses que não deixem de fazer as suas escolhas."



Já a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, estimou que o partido vai ter um "dia histórico" nestas eleições autárquicas, com a eleição do seu primeiro vereador, e sublinhou a importância das decisões do poder local na vida dos portugueses.



Paula Inês Alves de Sousa Real foi o nome chamado às 11:26 na secção de voto n.º 50 da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos de Telheiras, na freguesia do Lumiar, em Lisboa.



"Estamos muito confiantes. Achamos que hoje vai ser um dia histórico para o PAN e que vamos, finalmente, ter a oportunidade de ter uma vereação e de pôr em prática aquilo que tem sido o ideário do PAN. [...] Hoje será uma viragem para a vida autárquica do partido", afirmou aos jornalistas, pouco depois de exercer o seu direito de voto.



Abstenção elevada





O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vota pela hora de almoço em Celorico de Basto.





Até às 12h votaram 20,94% dos eleitores inscritos, segundo os dados entretanto divulgados pela secretaria-geral do Ministério da Administração Interna. O valor fica abaixo da abstenção registada nas autárquicas de 2017, à mesma hora, quando tinham votado 22,1% dos eleitores. Em 2017 a abstenção final foi de 45%