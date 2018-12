Bloco quer que entrega da casa passe a liquidar empréstimo ao banco

A proposta entregue pelo partido no Parlamento segue em linha com as iniciativas do PS e PCP. Os textos dos três partidos vão ser debatidos e votados no arranque de 2019, avança o Diário de Notícias.

O Bloco de Esquerda avançou com uma proposta de Lei de Bases da Habitação que determina a extinção obrigatória do empréstimo quando um imóvel for entregue ao banco, segundo o Diário de Notícias. Uma medida que prevê alterar a actual lei, na qual o devedor pode ficar sem a casa mantendo parte da dívida.





O texto do Bloco segue no mesmo sentido das iniciativas apresentadas pelo PS e PCP sobre o mesmo tema, que serão debatidas e votadas já na primeira semana de Janeiro.





Actualmente, tendo em conta a lei em vigor, a chamada dação pode não saldar a dívida ao banco uma vez que as instituições financeiras exigem uma reavaliação do imóvel. Caso concluam que o valor da casa face ao valor actualizado de mercado é inferior ao do empréstimo concedido, então o devedor fica sem o imóvel e tem ainda de pagar a dívida em falta. É esta situação que os partidos querem ver alterada na lei.