Capacidade de Portugal absorver fundos europeus tem sido curta

Desde 2012 que Portugal não tem conseguido executar um nível de investimento público suficiente, sequer, para repor o desgaste do capital fixo das administrações públicas. Ou seja, descontando ao investimento o valor do consumo do stock de capital, este tem sido negativo.

