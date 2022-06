Celeste Hagatong e Ana Carvalho escolhidas para liderar o Banco do Fomento

O Governo escolheu Celeste Hagatong (na foto) para assumir a presidência do Conselho de Administração do Banco do Fomento e Ana Rodrigues de Sousa Carvalho para o cargo de CEO, segundo um comunicado enviado à Lusa.Na nota, o ministro da Economia e do Mar indicou que Celeste Hagatong "tem uma longa carreira na banca e nos seguros e experiência em diferentes setores de atividade, desde o Corporate Finance e Project Finance à banca de empresas", sublinhando que "a sua clarividência, liderança e dinâmica vão ser essenciais para fazer do Banco Português de Fomento o banco promocional do Estado Português.Por sua vez, Ana Rodrigues de Sousa Carvalho conta "com uma experiência multifacetada na banca e nos seguros, incluindo o acompanhamento comercial de empresas e a área de capital de risco, e a sua experiência será essencial para aproximar o Banco Português de Fomento das empresas e do sistema financeiro".