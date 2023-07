CIP quer todos os produtos alimentares com IVA a 6%

A negociação do pacto que o presidente da CIP prometeu em abril apresentar em 30 dias ainda não está totalmente fechado. Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, Armindo Monteiro diz, no entanto, que já fechou com a UGT por exemplo a proposta de redução do IVA de todos os produtos alimentares para 6%. E que ainda não falou com o Governo.





