Comissão Europeia vai proibir o TikTok nos telemóveis de serviço

O anúncio foi feito pelo comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, que não adiantou mais detalhes sobre possíveis incidentes com o TikTok."Para aumentar a cibersegurança, a Comissão Europeia (CE) decidiu suspender o uso da aplicação TikTok nos dispositivos oficiais e nos telemóveis dos funcionários que sejam utilizados para trabalho. Esta medida tem como objetivo proteger a Comissão contra ameaças de cibersegurança e ações que podem ser exploradas por ciberataques contra a organização", disse Breton em conferência de imprensa.

Os funcionários da CE já receberam ordens para apagar a aplicação dos dispositivos oficiais de serviço, o que terá que acontecer até 15 de março.



O TikTok já veio dizer que está desiludido com a decisão da Comissão Europeia, afirmando que é "baseada em conceções erradas. Contactámos a CE para explicar como protegemos os dados de 125 milhões de pessoas na Europa que utilizam o TikTok todos os meses".





Numa altura em que o TikTok anunciou um investimento de 150 milhões de dólares para expandir a sua capacidade de armazenamento de dados europeus, a decisão da CE pode comprometer a confiança no serviço.



No fim do ano passado, foram os EUA a proibir o TikTok nos dispositivos do governo, numa decisão tomada pela Câmara dos Representantes.