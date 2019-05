"Como pôr Portugal a crescer mais?". Este foi o mote que o Negócios escolheu para assinalar o 16.º aniversário da edição impressa diária. Para dar resposta a esta pergunta o jornal desafiou os alunos e os Dean's da AESE, Católica Porto Business School, ISCTE Business School, ISEG, Nova SBE e Porto Business School a apresentarem propostas suscetíveis de contrariar o ciclo de baixo crescimento da economia.





O desafio que foi colocado a estas instituições e aos seus alunos foi o de que desenvolvessem uma ideia diferente e arrojada para pôr Portugal a crescer mais e tornar o país mais competitivo, um tema que ganha pertinência num contexto em que a atividade económica volta a arrefecer e num mundo em rápida mudança, que obriga a novas políticas e abordagens.





Os resultados desta reflexão serão apresentados durante um debate que o Negócios, em parceria com o Millennium bcp, irá promover na próxima segunda-feira, 27 de maio, no qual marcarão presença os alunos envolvidos na elaboração da propostas e os Dean's das referidas universidades.





O debate, que terá lugar entre as 8:30 e as 10:30, poderá se acompanhado em direto no site do Negócios.

As propostas apresentadas pelos alunos, assim como a síntese do debate de segunda-feira, estarão também disponíveis na edição impressa comemorativa do 16.º aniversário do Negócios que irá para as bancas no dia 29 de maio, quarta-feira.