A confiança no tecido empresarial na Alemanha manteve-se estável no mês de outubro, depois de em setembro ter tombado para mínimos de uma década.

Contrariando a expectativa de uma queda, a confiança entre o tecido empresarial germânico melhorou e é um dos poucos dados que, entre aqueles que foram divulgados recentemente, conseguiram dar alguma esperança ao setor. Na passada terça-feira, um outro relatório mostrou que o emprego na indústria alemã caiu à velocidade mais rápida dos últimos dez anos.



Apesar deste aumento de confiança entre os empresários, a confiança dos investidores permanece em níveis baixos.



A economia exportadora da Alemanha tem sido atingida em várias frentes globais. Entre elas está a guerra comercial entre os EUA e os seus parceiros comerciais, incluindo a China e a União Europeia, e a agitação vivida no seio do setor automóvel, um dos motores da economia germânica.



Daqui a três semanas serão divulgados os dados referentes ao Produto Interno Bruto do país e espera-se que mostrem uma recessão técnica no terceiro trimestre deste ano.

