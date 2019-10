Produção industrial da Alemanha sobe inesperadamente em agosto

A produção industrial germânica subiu 0,3% em agosto, face a julho, depois de dois meses consecutivos de contração, aliviando os receios sobre o impacto que a guerra entre os EUA e os seus parceiros comerciais.





Apesar dos números positivos de agosto, a previsão sobre a saúde da maior economia da Europa permanece incerta, com a produção a cair cerca de 4% neste ano e o fluxo de encomendas a encolher.



O euro beneficiou com este aumento de produção e apreciou contra o dólar depois da divulgação dos números. Sobe agora 0,1% para os 1,0981 dólares.





Ultimamente, a Alemanha tem divulgado vários dados económicos desapontantes. Por exemplo, o número de encomendas à indústria do país caiu 0,6% em agosto, o dobro daquilo que era estimado pelos analistas – e regista 15 meses consecutivos de redução, em termos homólogos.



Com o fluxo negativo de dados económicos, precipitados pela contínua guerra comercial que tem oposto os EUA à China e à União Europeia, aumentaram os receios de um nova contração do PIB da Alemanha, o que conduziria à recessão.



Os cinco maiores institutos de research germânicos antecipam que o abrandamento da economia alemã vai perdurar durante o próximo ano e reviram o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em baixa, apontando para uma subida de 1,1% em 2020, quando em abril esperavam que o crescimento no próximo ano fosse de 1,8%.