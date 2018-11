A expectativa dos analistas era a manutenção do ritmo de crescimento do PIB face ao verificado no segundo trimestre deste ano.

A economia portuguesa cresceu 2,1% no terceiro trimestre deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado, divulgou esta quarta-feira, 14 de Novembro, o Instituto Nacional de Estatística , numa primeira estimativa do valor do PIB. Face aos três meses anteriores, o crescimento foi de 0,3%.Os analistas consultados pela Lusa esperavam que o ritmo de crescimento se mantivesse constante, face ao verificado no segundo trimestre do ano.(Notícia em actualização)