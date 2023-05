"Continuo a acompanhar a situação", diz Marcelo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta sexta-feira que está a acompanhar a situação da comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP e que não mudou um "milímetro" face ao que tinha referido há 15 dias.Após muita insistência de jornalistas que se encontravam à porta do Palácio de Belém, o Presidente da República não quis fazer mais declarações, acrescentando apenas que "quando houver necessidade de fazer uma declaração" assim o fará e insistiu que não tem porta-vozes.As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa surgem após vários meios de informação terem noticiado que o Presidente iria falar ao país por volta das 14 horas, conferência que foi, entretanto, cancelada, noticiou o Expresso Não foi claro qual o motivo da convocatória, sabe-se apenas que foi convocada um dia depois da audição do ministro das Infraestruturas, João Galamba e do seu ex-adjunto, Frederico Pinheiro, na quarta-feira.O semanário tinha também noticiado esta manhã que Marcelo estaria disposto a deixar cair o governo se da CPI resultar a saída de Galamba.