PSD pede demissão de João Galamba e da secretária-geral do SIRP

"António Costa não pode esconder-se na sua agenda internacional ou de lazer quando tem a casa a arder", atirou Montenegro. Numa referência às declarações do chefe do Governo quando anunciou ao país que não aceitava a demissão de João Galamba por razões "de consciência", o líder do principal partido de oposição referiu que "este desaparecimento significa não ter consciência do essencial".Recorrendo às palavras do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que tem vincando a crucialidade de assumir responsabilidade política para manter a confiança nas instituições, Montenegro disse que o primeiro-ministro tem contribuído para a descredibilidade no sistema."O tempo tem provado que a teimosia do primeiro-ministro, arrogantemente instalado na sua maioria absoluta, tem contribuído para agravar o descrédito no Governo, na política e no Estado", disse, garantindo que o PSD está focado em apresentar uma alternativa ao país, de modo a substituir o mais rapidamente este Executivo."O pântano político em que Portugal mergulhou é da responsabilidade única e exclusiva do Partido Socialista, do Governo e do primeiro-ministro", reforçou, dizendo que o país "não pode ser esta balbúrdia e que já só um novo Governo e uma nova maioria" poderá oferecer estabilidade.Para Montenegro só há duas soluções: ou o Governo se demite ou é demitido. E deixa uma garantia ao país. Se o Governo cair, "o PSD está pronto para ir a votos, ganhar eleições e governar Portugal".Questionado sobre como viu as declarações de Galamba na comissão de inquérito, Montenegro criticou a forma "inusitada e leviana" como se atua nos Ministérios, dizendo que "um ministro que está permanentemente a atualizar a sua versão dos factos e quer, de forma infantil, confundir o país com coisas totalmente diferentes, dá nota de que não está à altura das suas responsabilidades".Os (novos) pedidos para a demissão de João Galamba surgiram também do Chega, com André Ventura a afirmar que "ficou evidente para todo o país a profundidade e intensidade das contradições suscitadas pelo que foi dito pelo ministro João Galamba".A Iniciativa Liberal, por sua vez, anunciou que apresentou um requerimento para que o primeiro-ministro seja ouvido na comissão de inquérito à TAP, considerando haver incompatibilidades entre as versões de João Galamba e António Costa quanto ao seu conhecimento sobre a intervenção do SIS.[Notícia atualizada às 12:46]