O ministro das Infraestruturas afirma que foi o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Mendonça Mendes, que lhe disse para contactar o Serviço de Informações de Segurança (SIS) a propósito do que Galamba descreve como um "roubo" do computador pelo seu ex-adjunto.





Ao longo da audição, João Galamba disse que foi a sua chefe de gabinete que contactou o SIS e não explicou exatamente quando é que ambos trocaram essa informação. Em linha, aliás, com o que tinha sido dito na véspera por Eugénia Correia.



Depois de em abril ter dado a entender que o recurso ao SIS foi articulado com o primeiro-ministro e com a ministra da Justiça, o ministro das Infraestruturas também hesitou sobre a troca de informação sobre o recurso ao SIS.





Horas depois, o deputado da Iniciativa Liberal Bernardo Blanco insistiu: "Quem é que lhe disse para contactar o SIS?" "O gabinete do primeiro-ministro", respondeu João Galamba. "O secretário de Estado Adjunto Mendonça Mendes", concretizou.





Questionado sobre a ordem dos telefonemas aos diversos membros do Governo, João Galamba acabou por descrever os telefonemas que fez a 26 de abril, pela seguinte ordem: Frederico Pinheiro (pelas 20h40 para o exonerar), chefe de gabinete (21h03), dois telefonemas ao ministro da Administração Interna (e um SMS), chefe de gabinete de novo (21h30), secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro (21h52), e finalmente a ministra da Justiça (22h53).Quanto ao primeiro-ministro (que, segundo revelou em abril, não o atendeu), disse: "Tentei ligar e não atendeu. Não tenho aqui. Julgo que [o tentei contactar] antes de ligar ao secretário de Estado [adjunto] do primeiro-ministro".O ministro das Infraestruturas defendeu, ao longo da audição, que se encontrava "tranquilo" nessa noite. Galamba diz que não ameaçou fisciamente o ex-adjunto, acrescentando que ele é que foi ameaçado.Ao longo da noite, João Galamba tem sido confrontado com contradições. Para Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, as contradições existem entre os depoimentos do ministro e da sua chefe de gabinete e a cronologia que o Ministério divulgou sobre as alegadas agressões; pelo facto de ter sido "dada prioridade ao SIS" quando havia elementos da PSP no terreno ou aos motivos para a exoneração do adjunto, com o deputado a referir que Galamba começou por justificar a exoneração com o facto de Frederico Pinheiro ter alegadamente escondido a existência de notas e de estar agora a justificá-la com outros factos, acusando por exemplo o adjunto de tirar fotocópias suspeitas durante a madrugada.Notícia atualizada às 23h36 com mais informação