Costa aceita comissão fiscalizadora dos fundos

O PS aproximou-se das intenções do PSD e os dois partidos deram luz verde à criação de uma comissão independente de acompanhamento da gestão e execução dos fundos europeus. Esta foi uma das alterações aprovadas esta quarta-feira, no Parlamento, à proposta de lei do Governo para mudar o código dos contratos públicos.





A proposta governamental contemplava uma comissão de acompanhamento constituída por deputados, contudo o PSD queria que fosse independente. Os partidos ajustaram agulhas e coseram nova aproximação, que se segue, por exemplo, ao acordo para o fim dos debates quinzenais.





Já depois daquela votação, e no encerramento da apresentação pública do Plano de Recuperação e Resiliência que decorreu esta quarta-feira na Gulbenkian, António Costa saudou essa iniciativa por permitir que haja um “acompanhamento político da execução” do PRR. Explicou ainda que tal comissão deve ser abrangente e integrar os diversos atores envolvidos nos processos relacionados com dinheiros europeus, desde logo com entidades tais como as CCDR, autarquias, regiões autónomas, entre outras.





No início da discussão mediática em torno do aproveitamento da bazuca europeia e do risco de uso indevido, Rui Rio logo alertou para o “risco de corrupção”. O primeiro-ministro começou por nem atribuir importância ao tema, defendendo que Portugal é um dos países com menor desperdício de fundos e menos fraudes, posição que foi repetida esta quarta-feira.





Ainda assim, além desta comissão, no debate parlamentar da semana passada, Costa anunciou que o Governo está a “trabalhar num modelo de governação que reforce os mecanismos de controle e escrutínio” para criar “um portal que permita agregar de forma transparente, clara e em tempo real todo o fluxo relativo aos fundos comunitários”.