Costa quer comissão de acompanhamento da execução dos fundos europeus

António Costa concorda com a iniciativa parlamentar consensualizada entre PS e PSD com vista à criação de uma comissão de acompanhamento da execução dos fundos europeus capaz de garantir maior transparência a todo o processo.



No encerramento da primeira versão do Plano de Recuperação e Resiliência, que o próprio primeiro-ministro entrega em mão amanhã em Bruxelas, o líder do Governo saudou essa iniciativa por possibilitar um "acompanhamento político da execução" do PRR.



Esta tarde, o Parlamento aprovou as alterações à proposta de lei feita pelo Governo para mudar o código dos contratos públicos, na qual consta, como pretendido pelo PSD, a criação de uma comissão independente para acompanhar a contratação pública no âmbito dos contratos a realizar com os fundo europeus. Costa mostrou satisfação pela votação parlamentar, que considera "muito importante" ao assegurar um "novo código de procedimento administrativo e contratação pública" que permite conciliar a "máxima transparência com o mínimo de burocracia".



O também secretário-geral socialista defendeu que tal comissão de acompanhamento deve integrar os diversos atores envolvidos no processo de gestão e execução dos fundos, designadamente CCDR, autarquias, regiões autónomas, entre outras.





Costa quer o "país mobilizado na execução deste programa" e considera que a transparência é crucial para esse objetivo.





trabalhar num modelo de governação que reforce esses mecanismos de controle e escrutínio" para criar "um portal que permita agregar de forma transparente, clara e em tempo real todo o fluxo relativo aos fundos comunitários".

Na semana passada, durante um debate parlamentar, o primeiro-ministro já havia anunciado que o Governo está a "