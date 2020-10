Para onde vão os milhões do plano de recuperação que Costa entregou em Bruxelas

António Costa já entregou o esboço do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) à Comissão Europeia e a instituição liderada por Ursula von der Leyen já deu conta de que o documento está "globalmente em linha" com o pretendido por Bruxelas.





O documento a que o Negócios teve acesso candidata-se, no âmbito do Fundo de Recuperação da União Europeia, a um valor global de subvenções (apoios a fundo perdido) de 13,9 mil milhões de euros (preços correntes) e contém algumas alterações na alocação de verbas face à versão inicialmente apresentada pelo Executivo. Aquele valor comporta uma diferença de mais cerca de mil milhões de euros do que nessa primeira versão, o que se explica por agora o montante dizer respeito a preços correntes e contabilizar a taxa de inflação.

Correspondendo aos três pilares estabelecidos pela Comissão Europeia, o Governo propõe a seguinte distribuição de verbas: 7.449 milhões de euros para o roteiro da Resiliência; 2.703 milhões para a Transição Climática; e 2.651 para a Transição Digital.





É na Transição Climática que se verifica a principal diferença, com a "mobilidade sustentável" a ver a dotação reforçada de 975 milhões de euros para 1.032 milhões e a verba para a "descarbonização e bioeconomia" a cair de 925 milhões de euros para 865 milhões.





Nas rubricas para os pilares da Resiliência e Transição Digital há pequenos ajustamentos, mas de menor monta.





A explicação para o reforço da mobilidade sustentável tinha já sido avançada esta quarta-feira por António Costa, durante a apresentação do esboço do PRR, na Gulbenkian.





O Governo retirou do plano a "aquisição de material circulante ferroviário" porque é um investimento que poderá ser financiado pelo próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) e incluiu agora o investimento na expansão das linhas do metro de Lisboa e Porto (até Alcântara e Devesas, respetivamente).





Todavia, e tal como avançou o Negócios em primeira mão, a principal alteração diz respeito à admissão, pelo Governo, de concorrer aos empréstimos disponibilizados pela bazuca europeia, hipótese que anteriormente havia sido afastada pelo primeiro-ministro.





O Executivo admite usar 4.295 milhões de euros dos empréstimos em condições favoráveis para financiar três investimentos: 2.745 milhões de euros no parque público de habitação acessível, 1.250 milhões para a capitalização de empresas e resiliência financeira e ainda 300 milhões para adquirir material circulante ferroviário.





Mas primeiro Lisboa aguarda uma clarificação de Bruxelas para perceber se, recorrendo e usando estes meios via Banco de Fomento é possível evitar que tais empréstimos contem para agravar o endividamento público.



Governo já trabalha com Bruxelas no plano de recuperação

Já depois de esta manhã ter entregado o PRR, em Bruxelas, o primeiro-ministro também falou do impasse que se verifica na negociação entre o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia acerca do fundo de recuperação.





"Espero que rapidamente possa haver um acordo", disse António Costa à chegada para uma cimeira europeia que apesar de ter o Brexit como ponto principal da agenda, não deixará de tratar o dossier do Fundo de Recuperação da UE.





Very glad to meet @antoniocostapm.

We'll work together to make the best use of #NextGenerationEU funds.



has just presented its recovery & resilience plan.



But we act already now to save jobs - will soon receive €5.9 billion under SURE to keep people in work. pic.twitter.com/2afXInFdBv